قوات الشهيد عمر القاسم: بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين استهدفنا دبابة للاحتلال بعبوة ناسفة وقذيفة (RPG) في حي تل السلطان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 09:24

قوات الشهيد عمر القاسم: بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين استهدفنا دبابة للاحتلال بعبوة ناسفة وقذيفة (RPG) في حي تل السلطان

منذ 1 ساعة 10 September، 2024
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