جركة حماس: على المجتمع الدولي والامم المتحدة العمل على وقف هذا العدوان المتوحّش واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسَوْق مجرمي الحرب الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبتهم على هذه الجرائم البشعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 04:50

جركة حماس: على المجتمع الدولي والامم المتحدة العمل على وقف هذا العدوان المتوحّش واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسَوْق مجرمي الحرب الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبتهم على هذه الجرائم البشعة

منذ 1 ساعة 10 September، 2024
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