الدفاع المدني في غزة: التقديرات أننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 03:16

الدفاع المدني في غزة: التقديرات أننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة

منذ 30 mins 10 September، 2024
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