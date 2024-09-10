الدفاع المدني: طائرات الاحتلال تستهدف محيط منطقة “فش فرش” غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 01:46

الدفاع المدني: طائرات الاحتلال تستهدف محيط منطقة “فش فرش” غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 55 mins 10 September، 2024
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