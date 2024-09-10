اعلام العدو: إطلاق نار من سيارة رباعية الدفع عند الحدود مع مصر باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 10 2024 - 00:14

اعلام العدو: إطلاق نار من سيارة رباعية الدفع عند الحدود مع مصر باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي

منذ 1 ساعة 9 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة