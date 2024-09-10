5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف العدو الاسرائيلي لشقة سكنية بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 00:14

5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف العدو الاسرائيلي لشقة سكنية بمدينة غزة

منذ 2 ساعة 9 September، 2024
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