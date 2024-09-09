المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا انتشارا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 19:38

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا انتشارا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية

منذ 32 mins 9 September، 2024
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