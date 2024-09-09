قصف مدفعي صهيوني استهدف محيط دوار الدحدوح بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 9 2024 - 19:38

قصف مدفعي صهيوني استهدف محيط دوار الدحدوح بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

منذ 50 mins 9 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة