مراسل المنار: جيش العدو يستهدف منطقة “اللبونة” في اطراف الناقورة بقذائف فسفورية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 16:28

مراسل المنار: جيش العدو يستهدف منطقة “اللبونة” في اطراف الناقورة بقذائف فسفورية

منذ 33 mins 9 September، 2024
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