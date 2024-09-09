إعلام العدو: نحو 100 ألف مستوطن دخلوا إلى الملاجئ بعد هجوم حزب الله بسرب من الطائرات المسيرة على مناطق متفرقة في شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 11:34

إعلام العدو: نحو 100 ألف مستوطن دخلوا إلى الملاجئ بعد هجوم حزب الله بسرب من الطائرات المسيرة على مناطق متفرقة في شمال فلسطين المحتلة

منذ 10 mins 9 September، 2024
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