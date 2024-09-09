إعلام العدو: حزب الله يضع نهاريا في خط النار ولم يكتف بالهجوم على المواقع العسكرية بل يقوم بضرب أهداف مدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 11:32

إعلام العدو: حزب الله يضع نهاريا في خط النار ولم يكتف بالهجوم على المواقع العسكرية بل يقوم بضرب أهداف مدنية

منذ 11 mins 9 September، 2024
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