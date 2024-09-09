إدارة أمن الجسور الأردنية: إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن لهذا اليوم وحتى إشعار آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 09:54
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الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 337 وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 40,939 والجرحى إلى 94,616
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المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة MQ-9 أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في سماء محافظة مأرب
العميد يحيى سريع: الطائرة الأمريكية التي أسقطناها هي الثامنة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة
وزير الدفاع اليمني: لن نسمح لأي تهديد أن يزعزع استقرار وأمن بلدنا ولن نقبل ببقاء أي قوات أجنبية في أرضنا وجزرنا
اللواء الركن محمد ناصر العاطفي: الرد اليمني القوي والمزلزل على الكيان النازي آت وسنقابل الجنون الصهيوني بالبأس اليماني
وزير الدفاع اليمني: لن نسمح لأي تهديد أن يزعزع استقرار وأمن بلدنا ولن نقبل ببقاء أي قوات أجنبية في أرضنا وجزرنا
إدارة أمن الجسور الأردنية: إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن لهذا اليوم وحتى إشعار آخر
منذ 1 ساعة
9 September، 2024
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