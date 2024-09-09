إدارة أمن الجسور الأردنية: إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن لهذا اليوم وحتى إشعار آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 09:54

إدارة أمن الجسور الأردنية: إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن لهذا اليوم وحتى إشعار آخر

منذ 1 ساعة 9 September، 2024
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