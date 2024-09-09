إعلام العدو: انفجارات في منطقة كريات شمونه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 9 2024 - 09:54

إعلام العدو: انفجارات في منطقة كريات شمونه

منذ 2 ساعة 9 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة