عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 9 أيلول/سبتمبر 2024

العناوين

الأخبار

– أسوأ كوابيس “إسرائيل”: فدائي من الأردن

– استجواب سلامة اليوم: هل يتوسّع التحقيق؟

– تردّد وانقسام في “إسرائيل”: الحرب أكثر تعقيدًا… ولا “إستراتيجية” لخوضها | ارتفاع وتيرة التهديدات ضدّ لبنان

– قرى المواجهة: أيّ عام دراسي؟

– الغرب يتحسّس “قفزة” إيرانية: صواريخ باليستية إلى روسيا؟

– من مشهور إلى ماهر الجازي: الأردنيون يحتفون بـ”الكرامة”فلسطين

البناء

– إطالة الحرب هدية نتنياهو لترامب

– رياض سلامة ومفاتيحه السحرية…!

– كيف سوف يُغيّر نتنياهو الوضع في الشمال؟

– لا مصر دون غزّة ولا غزّة دون مصر ولا مصر دون محور المقاومة…

– رصاصات أردنية في قلب “اللنبي” تصرع 3 “إسرائيليين” / عمّان تعتبره “حادثًا فرديًا” وفصائل المقاومة تبارك

الجمهورية

– لبنان على اللائحة الرمادية أم السياسية؟

– “الخماسي” يحدّد رياح “الرئاسي”.. و”إسرائيل” تعود إلى التهديد

– بري: فعلت “المكسيموم” رئاسيًا… وهذا رأيي في توقيف سلامة

اللواء

– نتنياهو يهرب إلى الأمام: معركة لبنان اقتربت!

– الانتخابات النيابية على كتف انتخابات الرئاسة.. والاتّجاه اليوم لمذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة

– مصير المعرقلين على محكّ الخماسية

– حلم سلامة الرئاسي ومأزق الملاحقة القضائية

– “حزب الله” إسناد غزّة دفاع استباقي عن لبنان

– الانتخابات الرئاسية بانتظار انتهاء الحرب على غزّة والانتخابات النيابية؟؟؟

– مقتل 3 “إسرائيليين” على معبر الكرامة الأردني

الديار

– حزب الله: مصممون على مواصلة جبهة الإسناد وسنكمل طريقنا حتّى تحقيق الأهداف

– استنفار على الحدود الأردنيّة مع فلسطين المحتلّة بعد مقتل 3 “إسرائيليين”

– نتنياهو: أصدرتُ تعليمات لتغيير الوضع في الشمال

– أسبوع حاسم لسلامة… والراعي يُحذر من فراغ “مُتعمّد”

– غالانت يتوعد السنوار… باراك: الحرب مع حزب الله خطأ إستراتيجي

– التحرك السعودي – الفرنسي يلاقي عدم مبالاة أميركية.. والتقدّم الرئاسي “صفر”.

النهار

– التصعيد يتمادى جنوبًا: “العدّ العكسي” مجدّدًا!َ

– قانون الانتخاب بازار جديد؟

– “عمليّة اللنبي” ضربة جديدة للعلاقات الأردنيّة – “الإسرائيليّة”

– الوساطات الدولية تفشل في تحييد جبهة لبنان… “إسرائيل” تفرض أحزمة أمنية وهدفها المنطقة العازلة؟

الاسرار

البناء

خفايا

– يعتقد خبراء عسكريّون أنّ عملية الكرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية بما تمثل كتعبير عن الغضب الشعبي الأردني الذي يفوق قدرة الأجهزة الأمنية الأردنية على ضمان أمن الكيان عبر الحدود، تطرح على القيادة العسكرية والأمنية في الكيان تحدّيات بحجم نشر فرقتين عسكريتين لضمان حد أدنى من الحضور على امتداد 360 كلم. وهذا له انعكاسات على خيارات الحرب في لبنان وغزّة والضفة الغربية، وتفرض تقييد حركة العبور للشاحنات خصوصًا خشية احتوائها على مخابئ أسلحة ومتفجّرات وذخائر. وهذا يعني خسارة الخط البري الذي يستخدمه الكيان لتعويض إغلاق البحر الأحمر أمام تجارته.

كواليس

يعتقد خبراء في شؤون الكيان وتكوينه العرقيّ والعقائديّ والسياسيّ أنّ مصير حكومة بنيامين نتنياهو بدأ بالتداعي، وأن ثلاث كتل مرشحة للخروج من دعم الائتلاف الحاكم في الكنيست تحت ضغط تصاعد الأزمات التي تضغط على وحدة الحكومة والكتل الداعمة لها، وهي أزمة تجنيد الحريديم التي تثير حزبين هما “شاس” و”يهودية توراة” اللذين يملكان 18 عضوًا في الكنيست، وقد بدأت مواقفهما تتجه لدعم صفقة تبادل أسرى توقف الحرب، وأزمة الشروط التفاوضية التي تثير وزير الحرب يوآف غالانت ونوابًا يؤيّدونه في تكتل الليكود، حيث كشف الانقسام حول تعديلات النظام القضائي عن تأييد اثنين من نواب الليكود لمواقفه.

اللواء

همس

– لوحظ أن توقيت مذكرة توقيف رياض سلامة “تزامن” مع وجود قطب حكومي في إجازة قصيرة لبضعة أيام خارج لبنان!

غمز

– فوجىء حلفاء وخصوم رئيس حزب مسيحي بمضمون الخطاب الرئيسي الذي من المفترض أن”يُعدَّه بعناية” ويلقيه بمناسبة سنوية، لأنه لم يُحاكي مستوى التحديات التي يواجهها البلد بسبب إستمرار الفراغ الرئاسي!

لغز

– أُصيبت الجهود الخارجية لتبريد الجبهة على الحدود اللبنانية بعد رد حزب الله، بنكسة أدت إلى توسيع رقعة القصف من الحزب وتكثيف الغارات العنيفة من الجانب “الإسرائيلي”!

الجمهورية

– أُعِدّت ثلاثة مخارج لقضية حسّاسة ودقيقة تداركًا للأسوأ إن عبرت هذه السنة من دون انتخاب رئيس جمهورية.

– يُسجّل انقطاع الاتصالات السياسية كليًا بين حزبين كبيرين منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وتؤكّد شخصية قيادية أنّ أي اتصالات لن تحصل بين الجانبين لإعادة وصل ما انقطع أو للطلاق بينهما إلا قبيل محطتي انتخابات رئاسة الجمهورية أو الانتخابات النيابية في حال تعذّر على المجلس الحالي انتخاب رئيس جمهورية جديد.

– تتجّه مجموعة نيابية إلى التواصل مع نواب مستقيلين لاجتذابهم إلى الإنضواء في كتلة نيابية مستقلة يطمحون إلى أن تكون مؤثرة في اتجاه التعجيل بإنجاز استحقاق حساس قبل السنة الجديدة.

النهار

– وجه مرجع حكومي انتقادًا قاسيًا للمسؤولين في وزارة الاتصالات على خلفية التسويق لوضع خطة طوارئ في حال توسعت الحرب بهدف تأمين استمرار الاتصالات للمراكز الحيوية. يأتي ذلك، بعدما تعطل خط اتصال الطوارئ 140 للصليب الأحمر عن نصف سكان لبنان السبت الماضي في يوم عادي في بيروت وجبل لبنان دون توضيح سبب العطل.

– يشكو مرجعان كبيران من أداء موظف في موقع مدير عام واتهامه بتغليب مصلحته الشخصية والمالية ولو على حساب زملاء له من العاملين في وزارته.

– قررت قطر وبتوجيه من تميم بن حمد آل ثاني استمرار دولته في دعم الجيش وتقديم الهبة المالية للدفعة الشهرية للضباط والجنود في المؤسسة. وتلقى هذه الخطوة القديمة – الجديدة ارتياحًا عند مختلف القوى السياسية والكتل النيابية.

– يقول مرجع أن سيدة تولت بالإنابة بدعمٍ منه موقعًا حساسًا وعلى تماس يومي مع المواطنين تقوم بالواجبات الوظيفية المطلوبة منها على أفضل وجه وفي ظل كل هذه الظروف الصعبة.

المصدر: صحف