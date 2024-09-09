الدفاع السورية: أدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 02:24

الدفاع السورية: أدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية

منذ 59 mins 9 September، 2024
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