وكالة سانا: سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة الوسطى في سوريا ويجري التحقق من طبيعتها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 00:18

وكالة سانا: سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة الوسطى في سوريا ويجري التحقق من طبيعتها

منذ 28 mins 8 September، 2024
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