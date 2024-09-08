مراسل المنار: اختراق مسيرات انقضاضية من لبنان تجاوزت الصواريخ الاعتراضية و صافرات الانذار تدوي في العديد من مستعمرات اصبع الجليل و الجليل الاعلى واصوات انفجارت في الزاعورة في الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 19:36

مراسل المنار: اختراق مسيرات انقضاضية من لبنان تجاوزت الصواريخ الاعتراضية و صافرات الانذار تدوي في العديد من مستعمرات اصبع الجليل و الجليل الاعلى واصوات انفجارت في الزاعورة في الجولان

منذ 20 mins 8 September، 2024
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