شهيدان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 16:54

شهيدان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح

منذ 37 mins 8 September، 2024
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