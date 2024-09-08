مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 8 2024 - 16:54

مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 8 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة