وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 33 شهيداً و145 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 16:52

وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 33 شهيداً و145 جريحاً

منذ 2 ساعة 8 September، 2024
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