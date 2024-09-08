اعلام العدو: صليات صاروخية كثيفة تتعرض لها مستوطنة كريات شمونة ومحيطها وأنباء عن سقوط عدد من الصواريخ في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 03:30

اعلام العدو: صليات صاروخية كثيفة تتعرض لها مستوطنة كريات شمونة ومحيطها وأنباء عن سقوط عدد من الصواريخ في المنطقة

منذ 35 mins 8 September، 2024
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