صفارات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها في إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 03:30

صفارات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها في إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة

منذ 49 mins 8 September، 2024
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