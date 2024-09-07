كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تحشدات وآليات العدو الصهيوني المتواجدة في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بصاروخ من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 19:18
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المقاومة الإسلامية استهدفت مواقع المرج والراهب وحدب يارون بقذائف المدفعية ودمرت تجهيزات تجسسية في موقع مسكفعام
مراسل المنار: طائرات العدو الصهيوني استهدفت بساتين الوزاني وقصف مدفعي استهدف أطراف طيرحرفا وكفرشوبا
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: العدو يزداد ضعفاً والمقاومة ازدادت قوة ولا تؤخذ بالتهويلات
مراسل المنار: 4 شهداء و10 إصابات جراء استهداف الاحتلال شقة بمخيم البريج وسط قطاع غزة
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الرئيس السابق للشاباك: "إسرائيل" ليست مؤهلة لحروب طويلة وكان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب منذ وقت طويل
تواصل الإقتراع في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية التي يتنافس فيها الرئيس عبد المجيد تبون وعبد العالي شريف ويوسف أوشيش
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة
السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة المناسبة
مراسل المنار: 3 شهداء وجريحان من الدفاع المدني اللبناني جراء غارة صهيونية من طائرة مسيرة على وادي فرون
مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية أغارت على حرج بلدة كونين وعلى وادي السلوقي عند أطراف بلدة قبريخا جنوب لبنان
المتحدث باسم جيش العدو: تم إطلاق 30 صاروخاً من الأراضي اللبنانية
إذاعة جيش العدو: إصابة مبنى في شلومي واندلاع حريق في ليمان بالجليل الغربي عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان
مراسل المنار: 5 شهداء وعدد من المصابين بقصف صهيوني استهدف تجمعاً للمواطنين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مراسل المنار: 33 إصابة جراء قصف مدفعي صهيوني على مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
شملت الاقتحامات نابلس ورام الله والرام وسبسطية وقوصين وبيتا وبدرس والسموع وباقة الحطب ورافات وبيتونيا وكفر عبوش وجيوس
استطلاع رأي نقلته القناة 12 الصهيونية: 60% من "الإسرائيليين" يرون أن إبرام صفقة أهم من البقاء في محور فيلادلفيا
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: ايران استهدفت 12 سفينة تابعة للكيان الصهيوني بفترة ادارة دونالد ترامب
اللواء سلامي: ضرب سفن الكيان حينها جاء بعد أن هاجم 14 من سفننا في البحرين الأحمر والمتوسط حتى لا يتم تصدير نفطنا
مراسل المنار: زلزال في تركيا بقوة 5 درجات مركزه منطقة بازارجيك بولاية كهرمان مرعش ولم يبلغ حتى الآن عن خسائر بشرية
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تحشدات وآليات العدو الصهيوني المتواجدة في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بصاروخ من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل
منذ 47 mins
7 September، 2024
عاجل
رفح
غزة
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