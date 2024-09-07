مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة جوية استهدفت اطراف بلدة كونين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 13:50
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مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة جوية استهدفت اطراف بلدة كونين
منذ 1 ساعة
7 September، 2024
عاجل
بلدة كونين
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