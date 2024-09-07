‫المقاومة ‏الإسلامية قصفت قاعدة جبل نيريا بصليات من  ‫صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 09:42

‫المقاومة ‏الإسلامية قصفت قاعدة جبل نيريا بصليات من  ‫صواريخ الكاتيوشا

منذ 1 ساعة 7 September، 2024
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