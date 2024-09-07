إطلاق نار وقذائف من دبابات العدو الاسرائيلي المتوغلة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 05:54

إطلاق نار وقذائف من دبابات العدو الاسرائيلي المتوغلة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 53 mins 7 September، 2024
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