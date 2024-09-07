قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 04:24
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خليل الحية: أصبح واضحاً أن نتنياهو وحكومته الفاشية هم المعطلون الوحيدون لمسار المفاوضات وأن سياسة التصعيد ثبت فشلها
خليل الحية: على الإدارة الأميركية وبايدن التخلي عن الانحياز الأعمى للإحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه
خليل الحية: أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
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الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة المحتلة
منذ 2 ساعة
7 September، 2024
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