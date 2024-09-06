مراسل المنار: مع استمرار العدوان الجوي علي وادي صريفا – فرون ارتفع عدد الغارات المعادية الى 14 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 21:56

مراسل المنار: مع استمرار العدوان الجوي علي وادي صريفا – فرون ارتفع عدد الغارات المعادية الى 14

منذ 23 mins 6 September، 2024
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