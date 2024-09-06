مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يواصل شن غارات جوية عنيفة تستهدف احدى الأودية المتصلة بين فرون والغندورية وصريفا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 6 2024 - 21:56

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يواصل شن غارات جوية عنيفة تستهدف احدى الأودية المتصلة بين فرون والغندورية وصريفا

منذ 40 mins 6 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة