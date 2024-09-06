وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في بلدة قريوت جنوبي نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 18:36
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تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ336
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خليل الحية: أصبح واضحاً أن نتنياهو وحكومته الفاشية هم المعطلون الوحيدون لمسار المفاوضات وأن سياسة التصعيد ثبت فشلها
خليل الحية: على الإدارة الأميركية وبايدن التخلي عن الانحياز الأعمى للإحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه
خليل الحية: أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في بلدة قريوت جنوبي نابلس
منذ 42 mins
6 September، 2024
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