مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا مبنى يستخدمه ‏جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 18:36

مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا مبنى يستخدمه ‏جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 6 September، 2024
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