المقاومة الاسلامية: الهجوم جاء ردًا على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاغتيال الذي نفذه في بلدة ‏كفرا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 18:34

المقاومة الاسلامية: الهجوم جاء ردًا على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاغتيال الذي نفذه في بلدة ‏كفرا

منذ 2 ساعة 6 September، 2024
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