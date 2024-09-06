المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تموضوعات لقوات العدو في محيط مستوطنة أبيريم وأصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 18:34
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع معيان باروخ بمحلقة انقضاضية اصابت هدفها بدقة
المقاومة الإسلامية استهدفت مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية: استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته اصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع رويسة القرن بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة
رئيس بلدية جنين: الحكومة الفلسطينية ستحتاج إلى مساعدات خارجية لإعادة إعمار المدينة والمخيم
رئيس بلدية جنين: الحكومة الفلسطينية ستحتاج إلى مساعدات خارجية لإعادة إعمار المدينة والمخيم
خليل الحية: أصبح واضحاً أن نتنياهو وحكومته الفاشية هم المعطلون الوحيدون لمسار المفاوضات وأن سياسة التصعيد ثبت فشلها
خليل الحية: على الإدارة الأميركية وبايدن التخلي عن الانحياز الأعمى للإحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه
خليل الحية: أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تموضوعات لقوات العدو في محيط مستوطنة أبيريم وأصابت أهدافها بدقة
منذ 2 ساعة
6 September، 2024
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