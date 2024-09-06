المقاومة ‏الإسلامية شنت هجوما جويا بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على تموضوعات لقوات العدو في محيط مستوطنة أبيريم وأصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 6 2024 - 18:34

المقاومة ‏الإسلامية شنت هجوما جويا بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على تموضوعات لقوات العدو في محيط مستوطنة أبيريم وأصابت أهدافها بدقة

منذ 2 ساعة 6 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة