حركة حماس: ندعو واشنطن لمراجعة سياستها المنحازة للاحتلال والتي أدت إلى مقتل مواطنة أميركية برصاص جيشه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 16:50

حركة حماس: ندعو واشنطن لمراجعة سياستها المنحازة للاحتلال والتي أدت إلى مقتل مواطنة أميركية برصاص جيشه

منذ 20 mins 6 September، 2024
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