مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية ثانية استهدفت اطراف بلدة عيترون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 15:02

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية ثانية استهدفت اطراف بلدة عيترون

منذ 8 mins 6 September، 2024
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