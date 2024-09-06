وزارة الصحة في غزة: تطعيم (161,188) طفل في اليوم الأول من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في محافظات الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 09:00
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المقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل
المقاومة الإسلامية: الهجوم على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب يعرا استهدف أماكن استقرار وتموضع الضباط والجنود
المقاومة الإسلامية: الهجوم على مقر اللواء الغربي 300 جاء رداً على اعتداءات العدو خصوصا الإغتيال في بلدة كفرا
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابته اصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت موقعي حانيتا والمالكية بقذائف المدفعية وأصابتهما اصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابتها اصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية زفّت الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس عباس أنيس أيوب "علي الرضا" مواليد 1988 من بلدة سلعا
رئيس بلدية كريات شمونة: عندما تنتهي الحرب لن يكون لدى الكثيرين منزل يعودون اليه
حركة حماس: نحذّر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد الحرب
خليل الحية: أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
السيد عبد الملك الحوثي: العمليات مستمرة وحققت في البحار نتائج كبيرة
مراسل المنار: 4 شهداء ومصابون بقصف الإحتلال شقة في عمارة عجور ومحيط مستشفى كمال عدوان في غزة
مراسل المنار: شهيدان في قصف صهيوني على شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: المرافق الطبية بالضفة الغربية تتعرض لحصار شبه كامل منذ أكثر من أسبوع
الصحة في غزة: الإحتلال يرفض التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمناطق شرق صلاح الدين
خليل الحية: أصبح واضحاً أن نتنياهو وحكومته الفاشية هم المعطلون الوحيدون لمسار المفاوضات وأن سياسة التصعيد ثبت فشلها
خليل الحية: على الإدارة الأميركية وبايدن التخلي عن الانحياز الأعمى للإحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه
خليل الحية: أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
وزارة الصحة في غزة: تطعيم (161,188) طفل في اليوم الأول من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في محافظات الجنوب
منذ 7 mins
6 September، 2024
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