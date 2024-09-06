22 شهيدا هي حصيلة العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها وريفها بالضفة المحتلة والذي استمر لـ10 أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 05:08

22 شهيدا هي حصيلة العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها وريفها بالضفة المحتلة والذي استمر لـ10 أيام

منذ 59 mins 6 September، 2024
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