قوات العدو الاسرائيلي تنسحب من مدينة جنين ومخيمها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 05:08

قوات العدو الاسرائيلي تنسحب من مدينة جنين ومخيمها

منذ 2 ساعة 6 September، 2024
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