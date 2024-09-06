جيش العدو الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 03:38

جيش العدو الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم جنين بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 6 September، 2024
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