قوات العدو الاسرائيلي تعتقل الشقيقين محمد ومحمود حسن زواهرة من قرية زعترة شرق بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 02:06

قوات العدو الاسرائيلي تعتقل الشقيقين محمد ومحمود حسن زواهرة من قرية زعترة شرق بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 41 mins 6 September، 2024
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