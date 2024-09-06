إصابات بغارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 00:34
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المقاومة الإسلامية: أدخلنا على جدول نيراننا مستعمرة نؤوت مردخاي وقصفناها للمرة الأولى بصليات من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية: استهداف راموت نفتالي ومقر قيادة كتيبة السهل جاء رداً على الإعتداءات على القرى
المقاومة الإسلامية: الهجوم على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب يعرا استهدف أماكن استقرار وتموضع الضباط والجنود
المقاومة الإسلامية: الهجوم على مقر اللواء الغربي 300 جاء رداً على اعتداءات العدو خصوصا الإغتيال في بلدة كفرا
مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدتي شبعا وراميا ومنطقة جبل سدانة جنوب لبنان
حركة حماس: نحذّر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد الحرب
كتائب شهداء الأقصى: فجرنا عبوة ناسفة بناقلة جند في جنين وأصبناها إصابة مباشرة ونتصدى للعدو في محاور التوغل
الصحة في غزة: الإحتلال يرفض التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمناطق شرق صلاح الدين
كتائب القسام استهدفت دبابة "ميركافا" صهيونية بعبوة "شواظ" في حي الزيتون بمدينة غزة
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: ليس المطلوب تقديم صيغ وأوراق جديدة بل تنفيذ ما تم التوافق عليه
خليل الحية: على الإدارة الأميركية وبايدن التخلي عن الانحياز الأعمى للإحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه
خليل الحية: أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح
السيد عبد الملك الحوثي: العمليات مستمرة وحققت في البحار نتائج كبيرة
إصابات بغارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
منذ 1 ساعة
5 September، 2024
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