غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 20:00

غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 51 mins 5 September، 2024
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