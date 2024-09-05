سرايا القدس – كتيبة جنين: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع العدو الاسرائيلي في محاور القتال بحي الهدف ويمطرونه بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 5 2024 - 20:00

سرايا القدس – كتيبة جنين: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع العدو الاسرائيلي في محاور القتال بحي الهدف ويمطرونه بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة

منذ 58 mins 5 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة