المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع حانيتا الاسرائيلي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 5 2024 - 20:00
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية: أدخلنا على جدول نيراننا مستعمرة نؤوت مردخاي وقصفناها للمرة الأولى بصليات من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية: استهداف راموت نفتالي ومقر قيادة كتيبة السهل جاء ردا على الاعتداءات على القرى الصامدة والمنازل الآمنة
المقاومة الإسلامية: الهجوم على مقر اللواء الغربي 300 جاء رداً على اعتداءات العدو خصوصا الإغتيال في بلدة كفرا
المقاومة الإسلامية استهدفت موقعي حانيتا والمالكية بقذائف المدفعية وأصابتهما اصابة مباشرة
حركة حماس: نحذّر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد الحرب
شركة ميرسك الدنماركية للشحن البحري: لن نعود الى الإبحار عبر البحر الأحمر إلاّ عند ضمان سلامة البحارة والسفن والبضائع
زعيم المعارضة الصهيونية لابيد: حان الوقت لتغيير الحكومة وإنهاء الحرب
ان بي سي: زوجة أحد المحتجزين الستة القتلى رفضت مقابلة نتنياهو
حماس: محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع حانيتا الاسرائيلي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة
منذ 1 ساعة
5 September، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
خليل الحية يثبّت قواعد التفاوض
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 5-9-2024
السيد الحوثي يتوعد الاعداء بمفاجآت جديدة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}