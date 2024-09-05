المقاومة ‏الإسلامية شنّت هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا مستهدفة أماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 16:56

المقاومة ‏الإسلامية شنّت هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا مستهدفة أماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة

منذ 1 ساعة 5 September، 2024
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