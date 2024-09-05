مراسل المنار: مدفعية العدو الصهيوني تستهدف منطقة جبل سدانة واطراف بلدة شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 15:26
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مراسل المنار: مدفعية العدو الصهيوني تستهدف منطقة جبل سدانة واطراف بلدة شبعا
منذ 9 mins
5 September، 2024
عاجل
جبل سدانة
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