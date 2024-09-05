شركة ميرسك للشحن البحري: عدد السفن التي تعبر قناة السويس انخفض 66 % منذ ان بدأت الناقلات بتحويل سفنها حول افريقيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 15:26

شركة ميرسك للشحن البحري: عدد السفن التي تعبر قناة السويس انخفض 66 % منذ ان بدأت الناقلات بتحويل سفنها حول افريقيا

منذ 29 mins 5 September، 2024
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