كتائب شهداء الأقصى – جنين: نواصل التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال المحاصرة لمنزل في مدينة جنين بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 13:54

كتائب شهداء الأقصى – جنين: نواصل التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال المحاصرة لمنزل في مدينة جنين بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة

منذ 43 mins 5 September، 2024
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