الجهاد الإسلامي: سنواصل مقاومة كل مخططات العدو ومجرميه دفاعاً عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 12:22

الجهاد الإسلامي: سنواصل مقاومة كل مخططات العدو ومجرميه دفاعاً عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا

منذ 30 mins 5 September، 2024
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