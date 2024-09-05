وزارة الصحة الفلسطينية: 39 شهيداً ونحو 145 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 691 ونحو 5700 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 5 2024 - 10:52

وزارة الصحة الفلسطينية: 39 شهيداً ونحو 145 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 691 ونحو 5700 جريح

منذ 29 mins 5 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة